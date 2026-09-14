Аэропорты Зайсан и Катон-Карагай готовят к вводу в эксплуатацию
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В Восточно-Казахстанской области продолжается строительство новых аэропортов в Зайсане и Катон-Карагае.
Ход работ на объектах проверил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев во время рабочей поездки в регион.
Вместе с представителями акимата, «Казаэронавигации», Авиационной администрации Казахстана и подрядных организаций он ознакомился с темпами строительно-монтажных работ и готовностью аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры.
Готовятся к дальнейшему вводу объектов
Во время посещения также обсудили дальнейшие этапы подготовки аэропортов к вводу в эксплуатацию.
Особое внимание уделили состоянию основных объектов аэродромов, терминальной инфраструктуре и соблюдению графика строительства.
Новые аэропорты должны улучшить транспортную доступность Зайсанского и Катон-Карагайского районов, в том числе для туристов.
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