Аэропорты Зайсан и Катон-Карагай готовят к вводу в эксплуатацию

В Восточно-Казахстанской области продолжается строительство новых аэропортов в Зайсане и Катон-Карагае.

Ход работ на объектах проверил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев во время рабочей поездки в регион.

Вместе с представителями акимата, «Казаэронавигации», Авиационной администрации Казахстана и подрядных организаций он ознакомился с темпами строительно-монтажных работ и готовностью аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры.

Готовятся к дальнейшему вводу объектов

Во время посещения также обсудили дальнейшие этапы подготовки аэропортов к вводу в эксплуатацию.

Особое внимание уделили состоянию основных объектов аэродромов, терминальной инфраструктуре и соблюдению графика строительства.

Новые аэропорты должны улучшить транспортную доступность Зайсанского и Катон-Карагайского районов, в том числе для туристов.

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