Аэротакси и биометрию на авиарейсах начнут внедрять в Казахстане

В Казахстане приступают к реализации проектов городского аэротакси и масштабной цифровизации гражданской авиации. О внедрении новых технологий на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает BAQ.kz.

По его словам, в стране начинается развитие нового сегмента - аэротакси. Казахстанские компании уже закупают тестовые беспилотные летательные аппараты, а также приступили к строительству посадочных площадок и операционного центра.

Одновременно продолжается цифровизация аэропортовой инфраструктуры. В аэропортах страны расширяют систему Q-Gate, которая позволяет значительно ускорить прохождение контроля пассажиров.

Сейчас система работает на 16 терминалах в Астане и Алматы. До конца года еще 16 терминалов планируют установить в аэропортах Шымкента, Атырау, Актобе и Актау.

По данным Минтранспорта, использование Q-Gate позволяет сократить время прохождения контроля с трех минут до 50 секунд.

Следующим этапом станет запуск пилотного проекта по внедрению биометрической идентификации пассажиров на внутренних авиарейсах по маршруту Астана - Шымкент.

Министр также сообщил, что цифровые технологии внедряются и в сфере грузовых авиаперевозок.

"Запуск информационной системы e-Freight позволит полностью перевести процессы в электронный формат и сократить время обработки авиагрузов с одного дня до одного часа", - заявил Нурлан Сауранбаев.

Власти ожидают, что внедрение новых технологий позволит повысить скорость обслуживания пассажиров, упростить логистику и модернизировать авиационную отрасль Казахстана.

Ранее Сауранбаев заявил, что казахстанская авиационная отрасль продолжает демонстрировать устойчивый рост и высокий уровень соответствия международным стандартам. По его словам, в стране полностью сформирована необходимая институциональная база в сфере гражданской авиации. Уровень авиационной безопасности аэропортов Казахстана сегодня составляет 95,7%, а уровень безопасности авиакомпаний - 82%. Благодаря этим показателям республика вошла в число 20 лучших стран мира по версии Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Министр отметил, что по итогам прошлого года казахстанские авиакомпании перевезли 15 млн пассажиров. В свою очередь аэропорты страны обслужили 32 млн человек и обработали 173 тыс. тонн грузов. За первые четыре месяца текущего года внутренний пассажиропоток сохранился на уровне прошлого года и превысил 4 млн человек.