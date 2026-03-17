В Афганистане заявили, что в результате предполагаемого авиаудара Пакистана по больнице для лечения наркозависимых в Кабуле погибли около 400 человек, ещё около 250 получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Al Jazeera.

По данным афганских властей, авиаудар произошёл около 21:00 местного времени (16:30 GMT). Здание больницы вмещает около 2 000 пациентов, и атака разрушила крупные части сооружения.

«К сожалению, число погибших на данный момент достигло 400, около 250 человек получили ранения. Спасательные бригады продолжают работу на месте, тушат пожары и извлекают тела оставшихся жертв», - сообщил заместитель спикера афганского правительства Хамдулла Фитрат.

Местные телеканалы показывали кадры, на которых пожарные пытаются потушить пламя среди разрушенных частей здания. По словам Омида Станикзаи, 31-летнего охранника больницы, перед атакой он слышал пролетающие самолёты и наблюдал военные подразделения вокруг учреждения.

Все погибшие и пострадавшие, по данным афганских властей, были гражданскими лицами.

Власти Пакистана отвергли обвинения, заявив, что авиаудары наносились только по военным объектам и инфраструктуре, связанной с террористическими группировками, а не по гражданским учреждениям.

Инцидент произошёл на фоне резкого обострения отношений между Афганистаном и Пакистаном, когда страны взаимно обвиняют друг друга в поддержке вооружённых группировок и обмениваются ударами через границу.

В начале 2026 года между Пакистаном и Афганистаном резко обострились отношения, переросшие в открытый военный конфликт. Пакистан начал наносить авиаудары по территории Афганистана, в том числе в провинциях Нангархар, Пактика и Хост, заявляя, что атакует лагеря и инфраструктуру вооружённых группировок, которые, по утверждению Исламабада, планируют теракты на его территории. Islamabad называет эти удары ответом на террористические угрозы и атаки, исходящие с территории Афганистана, в том числе со стороны группировок, которые Пакистан считает поддерживаемыми афганской стороной. В ответ афганские власти обвиняют Пакистан в нарушении суверенитета и нанесении ударов по гражданским объектам, а не только по боевикам. Этот конфликт, который включает обмен авиаударами, артиллерийским огнём и боями вдоль границы, стал самым серьёзным столкновением между двумя соседними государствами за последние годы и вызвал обеспокоенность международного сообщества из‑за роста числа жертв среди мирных жителей и разрушения инфраструктуры.