АФМ завершил расследование дела по криптообменник для наркоторговцев
В Казахстане продолжается расследование одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ — изъяты миллионы долларов цифровых активов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщало о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - RAKS Exchange, который использовался для обналичивания средств и отмывания денег через цифровые активы, передает BAQ.kz.
По данным следствия, через данный сервис проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы.
Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов.
В рамках расследования по принципу «Follow the Money» специалисты провели блокчейн-анализ более 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок.
В результате удалось заморозить цифровые активы на сумму свыше 9,7 млн USDT.
На текущем этапе обеспечена конфискация части средств - 3,2 млн USDT. Как отметили в ведомстве, их преступное происхождение доказано, и деньги зачислены на специальный счет агентства.
В АФМ подчеркнули, что благодаря проведённой операции удалось пресечь канал, представлявший угрозу здоровью граждан, сорвать крупные поставки наркотиков и ликвидировать часть инфраструктуры сбыта.
Работа по данному направлению продолжается.
