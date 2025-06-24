Авиакомпания Air Astana сообщила, что планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня 2025 года, при условии официального объявления о прекращении огня, передает BAQ.KZ.

"В случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток от 25 июня будут отменены", — предупредили в пресс-службе компании.

Вылеты из Алматы в Дубай и Доху будут осуществляться с задержкой, чтобы оценить актуальную обстановку в регионе.

Пассажирам рекомендуется следить за статусом своих рейсов на официальном сайте Air Astana и через службы поддержки.

"Авиакомпания продолжает наблюдать за ситуацией и уверяет пассажиров, что безопасность остается ее главным приоритетом", — говорится в сообщении.

Контакты для справок:

help.airastana.com

Горячая линия: +7 727 244 4477 / +7 7172 584477

WhatsApp: +7 702 702 00 74

Онлайн-чат: airastana.com

Операторы доступны 24/7 для получения актуальной информации по рейсам и возможным изменениям.

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