Air Astana готовится возобновить рейсы на Ближний Восток
Air Astana объявила дату возможного возвращения на Ближний Восток.
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Авиакомпания Air Astana сообщила, что планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня 2025 года, при условии официального объявления о прекращении огня, передает BAQ.KZ.
"В случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток от 25 июня будут отменены", — предупредили в пресс-службе компании.
Вылеты из Алматы в Дубай и Доху будут осуществляться с задержкой, чтобы оценить актуальную обстановку в регионе.
Пассажирам рекомендуется следить за статусом своих рейсов на официальном сайте Air Astana и через службы поддержки.
"Авиакомпания продолжает наблюдать за ситуацией и уверяет пассажиров, что безопасность остается ее главным приоритетом", — говорится в сообщении.
Контакты для справок:
- help.airastana.com
- Горячая линия: +7 727 244 4477 / +7 7172 584477
- WhatsApp: +7 702 702 00 74
- Онлайн-чат: airastana.com
Операторы доступны 24/7 для получения актуальной информации по рейсам и возможным изменениям.
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