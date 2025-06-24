Израиль официально заявил, что согласился на американское предложение о двусторонней приостановке боевых действий с Ираном, но ответит силой на нарушение договоренности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Times of Israel.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху распространил заявление о том, что премьер на спецзаседании кабинета объявил о полном достижении целей операции против Ирана "и даже больше того", уничтожив нависшую угрозу от его ядерной программы и разработки баллистических ракет.

"Израиль благодарен президенту Трампу и США за их поддержку в обороне и участие в уничтожении ядерной угрозы Ирана. Учитывая достижение целей операции, в полной координации с президентом Трампом, Израиль согласился на предложение президента о двустороннем перемирии", – говорится в заявлении.

В то же время в офисе Нетаньяху добавили, что Израиль "ответит силой на любое нарушение прекращения огня".

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