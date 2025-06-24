  • 24 Июня, 13:25
  • BAIGENEWS

Израиль согласился на перемирие с Ираном по предложению Трампа

Сегодня, 12:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pexels.com Сегодня, 12:23
Сегодня, 12:23
96
Фото: pexels.com

Израиль официально заявил, что согласился на американское предложение о двусторонней приостановке боевых действий с Ираном, но ответит силой на нарушение договоренности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Times of Israel.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху распространил заявление о том, что премьер на спецзаседании кабинета объявил о полном достижении целей операции против Ирана "и даже больше того", уничтожив нависшую угрозу от его ядерной программы и разработки баллистических ракет.

"Израиль благодарен президенту Трампу и США за их поддержку в обороне и участие в уничтожении ядерной угрозы Ирана. Учитывая достижение целей операции, в полной координации с президентом Трампом, Израиль согласился на предложение президента о двустороннем перемирии", – говорится в заявлении.

В то же время в офисе Нетаньяху добавили, что Израиль "ответит силой на любое нарушение прекращения огня".

Ранее сообщалось, что Иран бомбит военные базы США.

Казахстан запретил полеты над шестью странами Ближнего Востока.

Самое читаемое

Наверх