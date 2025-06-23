С 13 июня 2025 года Авиационная администрация Казахстана (КГА) официально запретила национальным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство шести стран Ближнего Востока — Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана. Причина — высокий уровень угрозы для гражданской авиации на фоне обострившейся геополитической ситуации в регионе, передает BAQ.KZ.

Как уточнили в КГА, рейсы, следовавшие ранее через эти страны, теперь выполняются с обходом опасной зоны. Такие меры позволят минимизировать риски для пассажиров и экипажей воздушных судов.

Отмечается, что 17 июня авиакомпания SCAT осуществила специальный рейс Ашхабад — Астана, чтобы вернуть 89 граждан Казахстана из Ирана. Перелет был выполнен строго в рамках действующих ограничений и требований безопасности.

Власти подчеркивают, что продолжают внимательно следить за ситуацией и при необходимости будут оперативно корректировать меры авиационной безопасности.

Ранее в МИД РК оценили недавние удары США по Ирану как "стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств нашего региона", подчеркнув, что Казахстан входит в группу прикаспийских стран и развивает сотрудничество с Ираном.