  • Главная
  • Новости
  • Air Astana разместила пассажиров в гостиницах в Дохе, Дели и Дубае

Air Astana разместила пассажиров в гостиницах в Дохе, Дели и Дубае

Авиакомпания разместила пассажиров в гостиницах.

Сегодня 2026, 14:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
фото из открытых источников Сегодня 2026, 14:01
Сегодня 2026, 14:01
118
Фото: фото из открытых источников

В связи с вынужденной приостановкой рейсов на Ближний Восток группа компаний Air Astana организовала комплекс мер поддержки для пассажиров, оказавшихся в этом регионе, передает BAQ.KZ.

Авиакомпания предоставила временное размещение и специальные тарифы в гостиницах, а также консультирует по дальнейшим действиям.

На данный момент временное размещение за счёт авиакомпании получили:
- Доха – 174 пассажира;
- Дели – 231 пассажир (рейс Алматы – Дубай);
- Дубай – 330 пассажиров.

Пассажиры обеспечены проживанием на одни сутки. После этого авиакомпания договорилась с гостиницами Flora Al Barsha и Flora Creek в Дубае о предоставлении специальных тарифов для пассажиров Air Astana.

Напомним, ранее МИД опубликовал контакты экстренной связи для граждан страны Казахстана на Ближне Востоке.

Самое читаемое

Наверх