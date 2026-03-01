Air Astana разместила пассажиров в гостиницах в Дохе, Дели и Дубае
Авиакомпания разместила пассажиров в гостиницах.
Сегодня 2026, 14:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:01Сегодня 2026, 14:01
118Фото: фото из открытых источников
В связи с вынужденной приостановкой рейсов на Ближний Восток группа компаний Air Astana организовала комплекс мер поддержки для пассажиров, оказавшихся в этом регионе, передает BAQ.KZ.
Авиакомпания предоставила временное размещение и специальные тарифы в гостиницах, а также консультирует по дальнейшим действиям.
На данный момент временное размещение за счёт авиакомпании получили:
- Доха – 174 пассажира;
- Дели – 231 пассажир (рейс Алматы – Дубай);
- Дубай – 330 пассажиров.
Пассажиры обеспечены проживанием на одни сутки. После этого авиакомпания договорилась с гостиницами Flora Al Barsha и Flora Creek в Дубае о предоставлении специальных тарифов для пассажиров Air Astana.
Напомним, ранее МИД опубликовал контакты экстренной связи для граждан страны Казахстана на Ближне Востоке.
Самое читаемое
- Президент Казахстана направил послания главам арабских стран с выражением поддержки
- Токаев поручил Совету Безопасности представить план экстренных мер в связи с ситуацией вокруг Ирана
- 6 инвестпроектов запустят в Актобе
- Глава государства поздравил казахстанцев с Днем благодарности
- Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США