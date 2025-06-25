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Air Astana возобновила полёты на Ближний Восток

Air Astana возобновляет рейсы в ОАЭ и Катар — в обход Ирана.

Сегодня, 10:08
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 10:08
Сегодня, 10:08
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Фото: Unsplash

В связи с прекращением огня в регионе, авиакомпания Air Astana объявила о возобновлении регулярных рейсов на Ближний Восток, передаёт BAQ.KZ. 

С 25 июня вновь будут доступны полёты в Дубай и Доху. Все рейсы будут выполняться в обход воздушного пространства Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ожидается выполнение следующих рейсов (время указано местное):

  • KC205 Астана — Дубай, 11:00
  • KC206 Дубай — Астана, 16:40
  • KC653 Алматы — Доха, 11:00
  • KC654 Доха — Алматы, 15:05
  • KC897 Алматы — Дубай, 11:15
  • KC898 Дубай — Алматы, 16:10

Также на широкофюзеляжном Boeing 767 запланирован репатриационный рейс КС8980 по маршруту Дубай — Алматы, вылет в 17:40.

Продажа билетов уже открыта. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание на сайте авиакомпании. В компании подчеркнули, что полеты будут выполняться с соблюдением всех стандартов безопасности.

Ранее мы писали о том, что Израиль согласился на перемирие с Ираном по предложению Трампа.

Накануне Казахстан запретил полеты над шестью странами Ближнего Востока.

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