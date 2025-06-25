Air Astana возобновила полёты на Ближний Восток
Air Astana возобновляет рейсы в ОАЭ и Катар — в обход Ирана.
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В связи с прекращением огня в регионе, авиакомпания Air Astana объявила о возобновлении регулярных рейсов на Ближний Восток, передаёт BAQ.KZ.
С 25 июня вновь будут доступны полёты в Дубай и Доху. Все рейсы будут выполняться в обход воздушного пространства Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Ожидается выполнение следующих рейсов (время указано местное):
- KC205 Астана — Дубай, 11:00
- KC206 Дубай — Астана, 16:40
- KC653 Алматы — Доха, 11:00
- KC654 Доха — Алматы, 15:05
- KC897 Алматы — Дубай, 11:15
- KC898 Дубай — Алматы, 16:10
Также на широкофюзеляжном Boeing 767 запланирован репатриационный рейс КС8980 по маршруту Дубай — Алматы, вылет в 17:40.
Продажа билетов уже открыта. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание на сайте авиакомпании. В компании подчеркнули, что полеты будут выполняться с соблюдением всех стандартов безопасности.
Ранее мы писали о том, что Израиль согласился на перемирие с Ираном по предложению Трампа.
Накануне Казахстан запретил полеты над шестью странами Ближнего Востока.
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