В связи с прекращением огня в регионе, авиакомпания Air Astana объявила о возобновлении регулярных рейсов на Ближний Восток, передаёт BAQ.KZ.

С 25 июня вновь будут доступны полёты в Дубай и Доху. Все рейсы будут выполняться в обход воздушного пространства Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ожидается выполнение следующих рейсов (время указано местное):

KC205 Астана — Дубай, 11:00

KC206 Дубай — Астана, 16:40

KC653 Алматы — Доха, 11:00

KC654 Доха — Алматы, 15:05

KC897 Алматы — Дубай, 11:15

KC898 Дубай — Алматы, 16:10

Также на широкофюзеляжном Boeing 767 запланирован репатриационный рейс КС8980 по маршруту Дубай — Алматы, вылет в 17:40.

Продажа билетов уже открыта. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание на сайте авиакомпании. В компании подчеркнули, что полеты будут выполняться с соблюдением всех стандартов безопасности.

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