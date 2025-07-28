В 2025 году в Северо-Казахстанской области планируют закрыть восемь общеобразовательных школ. Три из них – с казахским языком обучения, остальные пять – с русским. На официальный запрос BAQ.KZ в управлении образования СКО пояснили причины закрытия школ.

Сколько школ работает в СКО

Фото: BAQ.KZ

На начало 2025 года в области функционируют 444 школы. В их числе – семь специальных школ-интернатов, три частные и одна вечерняя школа. Общее число учащихся составляет 73 996 человек.

"В 444 школах обучение осуществляется: на казахском языке обучения в 104 школах, на смешанном языке обучения в 108 школах, на русском языке обучения в 232 школах", – рассказали в ведомтсве.

Какие школы закроют в 2025 году

Фото: BAQ.KZ

Как сообщили в управлении образования, в этом году в регионе закроют восемь сельских школ:

Целинная начальная школа в с. Светлое Айыртауского района;

Куйбышевская начальная школа в с. Канжигалы Аккайынского района;

Молодежная начальная школа в с. Жастар района М. Жумабаева;

Агрономовская начальная школа в с. Агроном;

Любимовская начальная школа в с. Любимовка Тайыншинского района;

Астаганская начальная школа в с. Астаган, Енбекская начальная школа в с. Енбек и Жанаталапская начальная школа в с. Жанаталап района Шал акына.

Почему школы перестают работать

В управлении образования объяснили, что школы закрывают, потому что в них учится меньше пяти детей – по правилам такие школы не могут работать.

"Причиной закрытия школ является несоответствие государственному нормативу (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 мая 2022 года № 185 "Об утверждении гарантированного государственного норматива сети организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов"), т.е. контингент менее 5 учащихся", – пояснили они.

В ведомстве отметили, что в 2024 году в регионе уже были закрыты 14 школ. Шесть из них – с казахским языком обучения, восемь – с русским. Все учреждения находились в сельской местности – в Айыртауском, Есильском, Жамбылском, М. Жумабаева, Кызылжарском районах, а также в районах имени Г. Мусрепова, Тайыншинском и Шал акына. Причина одна – несоответствие установленным нормам по численности учащихся.

Демография Северо-Казахстанской области

Ситуация с ликвидацией учебных заведений напрямую связана с демографической обстановкой. Согласно данным Бюро национальной статистики, Северо-Казахстанская область продолжает терять население. Если в 2020 году в регионе проживало 548 092 человека, то к началу 2025 года – уже 522 171. За пять лет область потеряла почти 26 тысяч жителей.

Фото: BAQ.KZ

При этом городское население сначала демонстрировало рост: с 253 009 в 2020 году до 259 340 в 2024-м. Однако в 2025 году показатель снизился до 258 224 человек, что говорит о замедлении и этого тренда.

Ранее редакция BAQ.KZ уже публиковала список школ, подлежащих закрытию в Западно-Казахстанской области. Подробнее – читайте по ссылке.