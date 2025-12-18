Сенат одобрил в двух чтениях закон "О профилактике правонарушений" и сопутствующие ему поправки в законодательство, предусматривающие новые меры по защите прав граждан, профилактике преступности и вовлечению общества в обеспечение общественной безопасности, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил сенатор Марат Кожаев.

По его словам, новый закон разработан по поручению Главы государства и направлен на укрепление идеологии "Закон и Порядок", формирование правовой культуры и развитие законопослушного поведения в обществе. Документ ориентирован на защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Законом существенно расширены перечень и полномочия субъектов профилактики правонарушений, а также внедрены новые механизмы их координации и взаимодействия. Координация будет осуществляться через Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений при Правительстве, а также аналогичные комиссии при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения. Впервые предусмотрено формирование Национального доклада о состоянии общественной безопасности, который Правительство будет вносить Президенту Казахстана.

В документе пересмотрена система профилактики, которая будет включать общие, индивидуальные и специальные меры. Общие меры направлены на устранение социально-экономических причин правонарушений. Уполномоченные должностные лица государственных органов и организаций получили право применять меры индивидуальной профилактики, включая профилактическую беседу, официальное предостережение, запрет на приближение, административные взыскания, профилактический учет и контроль, а также защитные предписания.

Расширен перечень лиц, в отношении которых может применяться индивидуальная профилактика, включая административный надзор и особые требования к поведению. При этом основным критерием снятия с профилактического учета становится не срок судимости, а полная социальная реабилитация человека. Впервые вводится виктимологическая профилактика, направленная на снижение риска стать жертвой правонарушения.

Важной новеллой закона стало вовлечение граждан в профилактику правонарушений на добровольной основе путем содействия правоохранительным органам. Также определены особенности профилактики бытового насилия, рецидивной преступности, правонарушений в состоянии опьянения, в общественных местах, экономических правонарушений, детской безнадзорности и преступлений среди несовершеннолетних. На законодательном уровне закрепляется понятие и перечень общественных мест.

Сопутствующий закон предусматривает изменения и дополнения в 17 законодательных актов, включая Гражданский, Уголовно-исполнительный, Административный процедурно-процессуальный и Социальный кодексы. В частности, в целях профилактики рецидивной преступности расширяются категории лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в отношении которых устанавливается административный надзор, а также сроки такого надзора.

Отдельные поправки направлены на усиление защиты прав детей. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы наделяются полномочиями по созданию региональных уполномоченных органов по защите прав детей в структуре акиматов. Закрепляется особый статус сотрудников этих органов с правом ношения одежды установленного образца.

Кроме того, в рамках защиты участников дорожного движения вводится обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев электрических самокатов, сдаваемых в аренду юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также обязанность вести учет самокатов с присвоением и размещением регистрационного номера.

По итогам рассмотрения Комитет Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам рекомендовал одобрить закон "О профилактике правонарушений", а также связанные с ним поправки в законодательные акты и Кодекс об административных правонарушениях, что завершает их прохождение в Парламенте.