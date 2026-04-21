Аккенженов опроверг остановку строительства газосепарационного комплекса на Тенгизе

Информация об остановке строительства газосепарационного комплекса на месторождении Тенгиз не соответствует действительности. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в подкасте Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ.

По его словам, работы на объекте продолжаются, несмотря на появившиеся ранее сообщения о возможной приостановке проекта.

«На самом деле ситуация обстоит по-другому, чем показывают источники. Я выражаю сомнение в их объективности. Работа ведётся, причём существенная: уже залиты фундаменты, сейчас идёт монтаж железобетонных и металлических конструкций. Оборудование заказано, в том числе длительного изготовления, и значительные средства уже инвестированы, поэтому утверждения об остановке проекта не соответствуют действительности», — заявил министр.

Аккенженов отметил, что проект находится в активной стадии реализации, а его запуск ожидается в 2029 году.

По данным Минэнерго, строительство газосепарационного комплекса позволит перерабатывать так называемый «жирный» тенгизский газ и получать продукцию с высокой добавленной стоимостью, что окажет мультипликативный эффект для отрасли.

Напомним, в новом выпуске Trend Talk министр энергетики Ерлан Аккенженов подробно рассказал о будущем энергетической системы Казахстана и ключевых вызовах отрасли. В интервью обсудили планы по вводу 13,3 ГВт новых мощностей к 2029 году и более 26 ГВт — к 2035-му, а также задачи по выходу страны на энергонезависимость и формированию профицита электроэнергии.

Справочно: Газосепарационный комплекс реализуется в рамках второй фазы строительства интегрированного газохимического комплекса. Основная цель проекта — извлечение этана из сухого газа месторождения Тенгиз для обеспечения сырьём проекта по производству полиэтилена. Проект реализуется ТОО «KMG PetroChem» — 100% дочерней организацией АО НК «КазМунайГаз» — на территории Тенгизшевройл в Атырауской области. Строительство комплекса запланировано на 2025–2029 годы.

Мощность переработки составит до 9,1 млрд кубометров сухого газа в год. Ожидается, что комплекс будет производить до 1,6 млн тонн этана и до 360 тыс. тонн пропана ежегодно. Лицензиаром технологий выступает американская компания UOP. В период строительства планируется создать около 3,5 тыс. рабочих мест, а на этапе эксплуатации — порядка 400.