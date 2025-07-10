Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Тағанұлы выразил искреннюю благодарность 94-летнему Сағадату Жумабаеву за проявленное милосердие и высокий пример веры, а также в знак признания его доброты подарил ему путёвку в хадж - паломничество в Мекку, передает BAQ.KZ. со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

По поручению муфтия, главный имам Павлодарской области Жолдас Коспакулы лично вручил аксакалу сертификат на хадж от имени муфтията.

Сағадат Жумабаев уже 13 лет живёт в доме престарелых в Павлодаре. У него нет родных, однако, несмотря на это, он продемонстрировал невероятное великодушие: всю сумму, которую копил на паломничество в Мекку - 3 600 000 тенге - он пожертвовал матерям, воспитывающим больных детей. Аксакал помог 30 женщинам, перечислив каждой по 120 000 тенге.

Его поступок вызвал широкий общественный отклик и уважение со стороны духовенства. Теперь Сағадат-ата всё же сможет осуществить мечту своей жизни - совершить хадж, но уже как подарок за свою щедрость и благородство.

Ранее мы сообщали, что пенсионер отказался от хаджа и отдал 3,6 млн тенге нуждающимся детям.