Актау станет туристической столицей ОЭС на 2030 год

Казахстанский город Актау выдвинут единственным кандидатом на звание туристической столицы Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2030 год, передает BAQ.kz.

Как сообщает Oxu.Az, об этом было объявлено на 9-м заседании группы экспертов высокого уровня по туризму.

"Рассмотрены вопросы, касающиеся определения туристической столицы ОЭС на 2030 год. По итогам обсуждений город Актау в Казахстане был предложен в качестве единственного кандидата", – отметил заместитель генерального секретаря ОЭС Ержан Мукаш в ходе 9-го заседания Группы экспертов высокого уровня по вопросам туризма при организации.

Было отмечено, что Актау является единственным кандидатом, и Казахстану пожелали успехов на этом пути.

