Жители различных регионов Казахстана с самого утра показывают высокий интерес к теме референдума, передает BAQ.kz.

Особенно это заметно по постам в социальных сетях. По данным Центральной комиссии референдума, самая большая явка людей по информации на 10.00 была зафиксирована в Карагандинской области. Особый приток людей наблюдался на участке референдума №307 в городе Темиртау.

Источник: Соцсети

Похожую ситуацию наблюдали в Павлодарской области. На участке под номером 476, расположенном в областном центре замечены очереди.

В Туркестанской области также отмечается высокая явка. По словам наблюдателей, в ряде населенных пунктов региона жители активно участвуют в референдуме с самого утра.

Источник: Соцсети

Напомним, по последним данным Центральной комиссии референдума предварительная явка на участках достигла 19,21%. Самый высокий процент голосующих пока зафиксирован в Карагандинской области.