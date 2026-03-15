Активно участвуют в референдуме: Как голосуют жители регионов
Казахстанцы показывают процесс голосования в соцсетях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жители различных регионов Казахстана с самого утра показывают высокий интерес к теме референдума, передает BAQ.kz.
Особенно это заметно по постам в социальных сетях. По данным Центральной комиссии референдума, самая большая явка людей по информации на 10.00 была зафиксирована в Карагандинской области. Особый приток людей наблюдался на участке референдума №307 в городе Темиртау.
Похожую ситуацию наблюдали в Павлодарской области. На участке под номером 476, расположенном в областном центре замечены очереди.
В Туркестанской области также отмечается высокая явка. По словам наблюдателей, в ряде населенных пунктов региона жители активно участвуют в референдуме с самого утра.
Напомним, по последним данным Центральной комиссии референдума предварительная явка на участках достигла 19,21%. Самый высокий процент голосующих пока зафиксирован в Карагандинской области.
