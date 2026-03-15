Центральная комиссия референдума РК представила предварительные данные о явке избирателей на 10:00, передает BAQ.KZ. Как сообщила Член ЦКР РК Ляззат Суйндик, предварительная явка составила 19,21%.

По областям явка составила: в Абайской области — 17,98%, в Акмолинской области — 19,82%, в Актюбинской области — 21,80%, в Алматинской области — 18,10%, в Атырауской области — 19,44%, в Западно-Казахстанской области — 18,80%, в Жамбылской области — 18,49%, в области Жетісу — 21,01%, в Карагандинской области — 26,64%, в Костанайской области — 19,24%, в Кызылординской области — 24,02%, в Мангистауской области — 18,53%, в Павлодарской области — 16,36%, в Северо-Казахстанской области — 18,72%, в Туркестанской области — 21,21%, в области Ұлытау — 20,31%, в Восточно-Казахстанской области — 20,64%.

По городам республиканского значения явка составила: в Астане — 20,68%, в Алматы — 9,54%, в Шымкенте — 21,36%. Общее число участников референдума составляет 12 461 796 человек, уже проголосовали 2 393 844 человека.

Ранее сообщалось, что в регионах на 07:00 приступили к голосованию 10 388 избирательных участка.

Для граждан Казахстана за границей будут работать 71 участок в 54 странах.

Референдум проводится в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 11 февраля 2026 года.