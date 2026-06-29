Активы банков Казахстана достигли 71,3 трлн тенге: какие БВУ показали рост

Активы банков второго уровня Казахстана продолжают расти. По данным на 1 мая 2026 года их совокупный объем достиг 71,35 трлн тенге, увеличившись с начала года на 578,4 млрд тенге, или на 0,8%, передает BAQ.kz со ссылкой на ranking.kz.

Основная часть банковских активов по-прежнему сосредоточена у крупнейших игроков рынка. На первую десятку банков приходится почти 89% всего объема – 63,41 трлн тенге.

Самый высокий прирост активов с начала года продемонстрировал Отбасы банк. Его показатель увеличился на 7,4%, достигнув 5,58 трлн тенге. На втором месте расположился Freedom Bank, активы которого выросли на 5,1% – до 2,72 трлн тенге. Третью строчку занял Kaspi Bank с ростом на 4,3% – до 9,89 трлн тенге.

Единственным банком из первой десятки, помимо этой тройки, которому удалось завершить первые месяцы года с положительной динамикой, стал Halyk Bank. Его активы увеличились на 1,4%. Остальные крупнейшие банки страны зафиксировали снижение показателя, что, по мнению специалистов, может быть связано с перераспределением ликвидности и осторожной кредитной политикой.

Если рассматривать весь банковский сектор, положительную динамику показали 11 из 23 банков второго уровня, тогда как у 12 объем активов сократился.

"Рынок сейчас находится в фазе балансировки: часть банков активно наращивает бизнес, тогда как другие сосредоточены на оптимизации портфелей и управлении рисками", – отмечается в сообщении.

При этом в долгосрочной перспективе банковская система продолжает уверенно расти. За последние 12 месяцев активы БВУ увеличились на 14%, за пять лет – более чем в 2,2 раза, а по сравнению с показателями десятилетней давности выросли почти в три раза.

Рост активов при сохранении их качества говорит об укреплении финансовой устойчивости банков.

"Важно не только увеличение объемов, но и качество активов. Если банки сохраняют низкий уровень проблемных кредитов, это создает прочную основу для дальнейшего роста", – подчеркивают специалисты.

В целом расширение активов банков повышает их способность кредитовать экономику. Это, в свою очередь, способствует росту инвестиционной активности, поддерживает потребительский спрос и оказывает положительное влияние на развитие экономики Казахстана.

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