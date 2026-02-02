Проректор по вопросам социального развития Казахского национального педагогического университета имени Абая Максат Жакау назвал основные новшества в проекте новой Конституции, передает BAQ.KZ.

По его словам, результаты работы Конституционной комиссии показали тщательно проработанный проект Основного закона, включающий создание нового парламента – Курултая, нового органа – Халық кеңесі, а также инновационный принцип "Правило Миранды".

– В проекте Конституции предложены различные нормы и правила, тщательно проработанные и детализированные. Прежде всего, стоит отметить создание однопалатного парламента – Курултая. Обновлённый парламент будет состоять из 145 депутатов с расширенными полномочиями. Депутаты Курултая избираются на 5 лет по пропорциональной системе по предложению Президента. В сравнении с мажоритарной системой, пропорциональная система усилит институциональную роль политических партий и повысит их ответственность перед обществом. Поэтому система индивидуальных мандатов здесь не предусмотрена, – пояснил Максат Жакау.

Проректор также отметил создание Халық кеңесі как платформы для всенародного диалога.

– Этот новый институт будет выполнять стратегические функции, аналогичные функциям Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая. Халық кеңесі станет консультативным органом, представляющим интересы всех слоёв общества. Кроме того, Курултаю предоставляется право законодательной инициативы. Среди других нововведений – впервые в Конституции предусмотрены отдельные статьи об адвокатской деятельности и защите прав граждан, а также принцип презумпции невиновности в рамках "Правила Миранды". В целом, проект отражает высокий уровень защиты прав и свобод человека, — добавил проректор.

Напомним, проект охватывает 77 изменённых статей и составляет 84% текста Конституции