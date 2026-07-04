"Акцент на профессионализм будущего Курултая" - Айбек Кумызбеков о Съезде партии "Respublica"

Порядка 600 человек принимают участие в V внеочередном Съезде партии "Respublica" в Астане. Об этом рассказал советник центрального аппарата партии Айбек Кумызбеков.

По его словам, предварительно и программа, и списки активно обсуждались в регионах с членами областных советов и филиалов. Основной акцент был сделан на профессионализм будущего Курултая.

"Для нас очень важно подчеркнуть, что партия "Respublica", как и в 2023 году, дает новое дыхание, так и в 2026 году остается партией новых лиц, свежих идей, новых эффективных решений для того, чтобы наша страна и дальше развивалась. И очень, конечно, здесь налагает такую ответственность то, что мы проводим первый Съезд из всех партий", - рассказал Айбек Кумызбеков.

Спикер подчеркнул, что участие в Съезде принимает порядка 600 человек из всех регионов Казахстана в форматах онлайн и офлайн. Это, по его словам, говорит о том, что партия состоялась как политический институт и объединение действительно неравнодушных людей.

Напомним, в Астане в эти минуты продолжается V внеочередной Съезд партии "Respublica".