С 15 апреля 2024 года по всей стране продолжается экологическая акция "Таза Қазақстан", направленная на борьбу с загрязнением природы, повышение экологической культуры и формирование ответственного отношения к окружающей среде, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. В рамках инициативы полицейские совместно с активистами проводят рейды по выявлению нарушений, проводят разъяснительные беседы с гражданами и организациями, а также напоминают о необходимости соблюдения экологического порядка.

С начала акции выявлено 2 426 стихийных свалок, к ответственности привлечены более 480 тысяч нарушителей. Местные исполнительные органы получили свыше 1 500 представлений об устранении нарушений, по результатам которых ликвидировано 1 256 свалок. Работа продолжается во всех регионах страны, особое внимание уделяется незаконным сливам отходов и замусориванию природных зон.

В МВД отмечают, что чистая природа - это основа безопасной и комфортной жизни. Ведомство призывает граждан сообщать о нарушениях экологического законодательства по номеру 102 или через службу iKomek - 109. Только совместными усилиями можно сделать Казахстан чище, зеленее и уютнее.

Ранее сообщалось, что в области Абай прокуратура выявила 80 случаев повторного образования несанкционированных свалок на тех же местах, где они были убраны ранее.