Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в область Абай ознакомился с реализацией проектов по развитию туристического потенциала региона, включая мастер-план побережья озера Алаколь, передает BAQ.KZ.

Премьер-министру был презентован мастер-план развития побережья Алаколя, предусматривающий создание современной туристско-рекреационной зоны.

Аким области Абай Берик Уали сообщил, что до 2029 года в регионе планируется реализовать 49 проектов в сфере туризма. Уже в 2025 году на развитие инфраструктуры побережья выделен 1 млрд тенге, а в 2026 году финансирование увеличится до 10 млрд тенге.

Средства направят на берегоукрепительные работы, благоустройство, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также внедрение цифровых решений, включая видеонаблюдение и стабильное мобильное покрытие.

Также планируется расширение туристической зоны: её площадь увеличат с 300 до 3 тысяч гектаров, а пропускная способность достигнет 75 тысяч туристов в сутки.

Параллельно в регионе развивается инфраструктура города Семей. В рамках проекта административно-делового центра планируется строительство нового жилого района на более чем 75 тысяч человек. До 2029 года здесь появится свыше 3 млн квадратных метров жилья, а также более 40 объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, включая школы и детские сады.

В целом, по данным правительства, туристическая отрасль Казахстана демонстрирует рост. В 2025 году число внутренних туристов увеличилось до 10,1 млн человек, иностранных - до 1,4 млн. Объем инвестиций в отрасль достиг 1,26 трлн тенге.

«Важно обеспечить качество градостроительных решений и эффективную координацию реализации мастер-плана», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что комплексное развитие региона, включая туризм и инфраструктуру, должно повысить его инвестиционную привлекательность.

