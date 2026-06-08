Alatau City Authority получит расширенные полномочия с 1 июля

В Казахстане продолжается формирование новой системы управления Alatau City Authority. Об этом сообщил заместитель главного исполнительного директора – главный директор по регуляторной политике Арман Тастанбеков.

По его словам, с 1 июля текущего года администрация города получит расширенные полномочия и фактически станет полноценным регулятором городского развития. Проект рассматривается как один из ключевых в рамках формирования новой урбанистической модели в стране.

30-летняя стратегия развития и участие международных экспертов

В настоящее время ведется разработка долгосрочного мастер-плана развития Alatau City сроком на 30 лет. Документ охватывает стратегию развития города, инфраструктурное планирование и комплексное благоустройство.

К подготовке плана привлечены международные консультанты, что, по словам представителей проекта, должно обеспечить применение передовых практик городского развития и управления.

Транспорт, инвестиции и новые условия для бизнеса

Отдельный акцент делается на развитии транспортной инфраструктуры и проектов скоростной мобильности, которые станут основой будущей городской среды.

Также в рамках проекта формируются условия для привлечения инвестиций, включая налоговые и коммунальные преференции для бизнеса. Ожидается, что это повысит интерес иностранных инвесторов и ускорит реализацию инфраструктурных проектов в городе.

Напомним, Алатау строится как новый город-спутник Алматы площадью 88 тыс. гектаров с горизонтом развития до 2050 года. Сегодня здесь формируется пул из 53 инвестиционных проектов на сумму более 2 трлн тенге, включая проекты PepsiCo, Mars Petcare и крупных логистических компаний. Власти рассматривают Алатау как будущий экономический центр Алматинской агломерации.