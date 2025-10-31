Аппарат акима города Алатау подготовил решение о признании утратившим силу постановления акима от 18 сентября 2025 года "Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба", передает BAQ.KZ.

Режим ЧС был введён после крупного пожара на мусорном полигоне 15 сентября.

Отмена чрезвычайной ситуации позволит восстановить нормальную деятельность в городе и снять введённые ограничения.

Документ размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 часов 31 октября 2025 года.

