Алатау станет "умным городом": Токаев рассказал о правовом режиме проекта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на международном форуме "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права", отметил, что в обновлённую Конституцию внесены конкретные нормы, направленные на усиление инвестиционного потенциала страны.

"Однако расслабляться нельзя. Нам необходимо упорно трудиться и стремиться к еще более высоким целям. Потенциал нашей страны для этого вполне достаточен", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, в новую Конституцию были добавлены конкретные нормы, направленные на укрепление инвестиционного потенциала государства.

"В частности, было принято решение о введении специального правового режима для финансовой сферы и городов ускоренного развития. Как известно, недавно я подписал Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау". В этом важном документе закреплена правовая основа для формирования экосистемы "умного города", – отметил Президент.