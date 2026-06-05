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Алатау станет "умным городом": Токаев рассказал о правовом режиме проекта

Сегодня 2026, 12:59
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Акорда Сегодня 2026, 12:59
Сегодня 2026, 12:59
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на международном форуме "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права", отметил, что в обновлённую Конституцию внесены конкретные нормы, направленные на усиление инвестиционного потенциала страны.

"Однако расслабляться нельзя. Нам необходимо упорно трудиться и стремиться к еще более высоким целям. Потенциал нашей страны для этого вполне достаточен", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
По словам Главы государства, в новую Конституцию были добавлены конкретные нормы, направленные на укрепление инвестиционного потенциала государства.
"В частности, было принято решение о введении специального правового режима для финансовой сферы и городов ускоренного развития.   Как известно, недавно я подписал Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау". В этом важном документе закреплена правовая основа для формирования экосистемы "умного города", – отметил Президент. 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что специальный правовой режим предусматривает расширение возможностей государственного управления вплоть до особого функционирования судебной системы.

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