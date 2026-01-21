10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в третий круг на Australian Open, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщает Championat.com., это произошло после того как казахстанский теннисист одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем (54-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4, 7:5.

Ранее Бублик трижды играл во втором круге Открытого чемпионата Австралии — в 2017, 2021, и 2022 годах.

В 2017 году казахстанец проиграл тунисцу Малеку Жазири (2:6, 3:6, 5:7), в 2021 году он уступил сербу Душану Лайовичу (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 3:6), а в сезоне-2022 Бублик не смог пройти француза Гаэля Монфиса (1:6, 0:6, 4:6).

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2026 Александр Бублик сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.