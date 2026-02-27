Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил готовность Белграда к дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества с Астаной, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В частности, на переговорах с Главой государства в Акорде, которые состоялись с участием официальных делегаций двух стран, Президент Сербии выразил заинтересованность в расширении участия казахстанских компаний в совместных проектах, прежде всего, в сфере строительства.

– Мы готовы реализовать ряд предложенных Казахстаном проектов, которые могут стать флагманскими не только для Сербии, но и для всего региона в этой части Европы. В то же время остается нерешенным вопрос обеспечения пятого уровня свободы воздушного пространства для казахстанской авиакомпании SCAT. Уверен, мы сможем сообща разрешить этот вопрос. Будем рады видеть у нас надежные строительные компании и инвесторов из Вашей страны, которые позволят не только улучшить инвестиционную привлекательность Сербии, но и будут способствовать развитию взаимных культурных и туристических связей. Со своей стороны мы приложим все усилия для поддержки сербских предпринимателей, стремящихся направить свои инвестиции в экономику Вашей страны, – сказал Александр Вучич.

Сербский лидер подчеркнул значительный потенциал для наращивания взаимодействия в сферах оборонной промышленности, искусственного интеллекта, центров обработки данных.

Он также высоко оценил достижения в социально-экономическом развитии Казахстана, назвав их символом прогресса для всего мира.

В ходе переговоров был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая взаимодействие в сферах торговли и инвестиций, транспортно-логистических связей, сельского хозяйства, критически важных минералов, цифровизации и искусственного интеллекта, строительства и туризма.