Блогер и вайнер Мейирхан Шерниязов освободился из колонии после двух лет лишения свободы. Об этом он сообщил лично, опубликовав в соцсетях видео встречи с родными и друзьями, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как он выходит из ворот учреждения и обнимается с близкими. Подпись к видео лаконична: "Аллаға шүкір…" (Слава Аллаху).

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) подтвердили, что Шерниязов отбыл срок в полном объёме.

Напомним, в 2022 году Шерниязов и Мейржан Туребаев стали фигурантами дела о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Их обвинили в привлечении средств от граждан под предлогом инвестиций.

В июне 2023 года суд приговорил обоих к 5 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Впоследствии Туребаев был освобождён под домашний арест, а Шерниязову отказали в смягчении наказания.

С марта 2024 года оба были трудоустроены на производственном объекте РГП "Еңбек" в Павлодаре, а позже этапированы в Алматы.