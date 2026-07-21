Алматинский железнодорожник вошел в историю, покорив 15 вершин

Электромеханик Алматинской дистанции сигнализации и связи АО "НК "Қазақстан темір жолы" Досымжан Ерланов совершил восхождение на высочайшую вершину Европы – Эльбрус.

На вершине горы он развернул флаги Республики Казахстан и КТЖ. Восхождение железнодорожник посвятил 35-летию Независимости Казахстана и Дню работников железнодорожного транспорта.

Фото: КТЖ

Досымжан Ерланов работает в КТЖ с 2022 года. За это время он зарекомендовал себя как ответственный специалист и активно участвует в общественной жизни компании.

"Железная дорога для меня – это не просто профессия, а возможность постоянно развиваться и достигать новых целей", – отметил он.

Ерланов является участником проекта "100 молодых лиц КТЖ", входит в молодежный кадровый резерв компании и занимается корпоративным волонтерством. Он также получил звание "Лучший технический инспектор по охране труда" и стал победителем регионального этапа конкурса "Лучший молодой работник производства".

Помимо работы, Досымжан Ерланов активно занимается спортом. Он является обладателем Кубка мира по скандинавской ходьбе 2024 года, призером марафонов КТЖ, а также первым железнодорожником, покорившим 15 вершин Заилийского Алатау.

Кроме того, он выступает официальным волонтером UNICEF и является обладателем серебряной медали проекта "Медаль Елбасы".

Ранее казахстанские спецназовцы подняли флаг страны на высочайшую вершину Северной Америки.