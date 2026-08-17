С 17 августа жители многоквартирных домов Алматы могут оформить право на бесплатное пользование одной коммунальной платной парковкой, расположенной рядом с местом проживания.

Льгота действует для одного автомобиля и распространяется на одну выбранную парковку в радиусе до 500 метров от дома.

При этом персональное парковочное место за автовладельцем не закрепляется. Оставить автомобиль бесплатно можно только при наличии свободных мест на выбранной парковке.

Как оформить

Заявку можно подать онлайн через сайт «Алматы паркинг» либо государственную платформу eOtinish.

После оформления жителям не потребуется оплачивать пользование выбранной коммунальной парковкой в рамках предусмотренных условий.

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