Полиция Алматы призвала жителей и гостей города соблюдать правила эксплуатации электросамокатов и отказаться от опасной практики езды с пассажирами или перевозки крупногабаритных грузов, передает BAQ.KZ.

Как сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев, в последнее время участились случаи, когда на одном электросамокате одновременно передвигаются два или даже три человека.

По его словам, электросамокат рассчитан исключительно на одного пользователя. Дополнительный пассажир или тяжелый груз ухудшают устойчивость транспортного средства, затрудняют управление и значительно повышают риск падения и дорожно-транспортного происшествия.

«Электросамокат рассчитан исключительно на одного человека. Дополнительный пассажир или перевозка объемного груза значительно ухудшают устойчивость транспортного средства, затрудняют управление и существенно увеличивают риск падения и дорожно-транспортного происшествия», – отметил Абдинур Тасыбаев.

В полиции напомнили, что нарушение Правил дорожного движения влечет ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

Что изменилось для самокатчиков

С 1 июля, согласно новым требованиям, все электросамокаты, сдаваемые в аренду, оснащены порядковыми номерами. Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан Акбота Боранова рассказала, что это не регистрационные номера.

«Не путайте. Это лишь порядковые номера. Они будут размещаться на задней части электросамоката и по бокам стойки руля. Номера будут установлены таким образом, чтобы их можно было видеть с разных сторон. Это позволит камерам видеонаблюдения и автоматическим системам фиксации легко их распознавать», – подчеркнула Акбота Боранова.

По словам представителя административной полиции, новая система позволит автоматически выявлять нарушения.

Всех нарушителей легко найти

По информации административной полиции, под контроль попадают не только случаи превышения скорости, но и другие нарушения.

"Если водитель электросамоката станет участником дорожно-транспортного происшествия на пешеходном переходе или допустит иные нарушения в общественных местах, всё это будет зафиксировано камерами видеонаблюдения", – сообщили в ведомстве.

По словам полиции, такая информация будет оперативно передаваться патрульным экипажам.

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