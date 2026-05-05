В Казахстане за 2025 год объём собранных коммунальных отходов вырос на 7,7%, передает BAQ.kz.

По данным официальной статистики, общий объём отходов составил 4,1 млн тонн.

При этом объём отсортированных отходов достиг 1,5 млн тонн, что на 16,3% больше по сравнению с 2024 годом.

В структуре отсортированных отходов значительную долю занимают бумага и пластик.

Так, на макулатуру и картон приходится 9,4%, на пластик - 9%.

Регионы-лидеры

Наибольший объём отсортированных отходов зафиксирован в Алматы - 409,3 тыс. тонн.

В числе лидеров также Астана - 377 тыс. тонн и Карагандинская область - 243,9 тыс. тонн.

Инфраструктура

По итогам 2025 года в Казахстане работают:

846 предприятий по сбору и вывозу отходов

278 организаций, занимающихся сортировкой, утилизацией и захоронением

Рост объёмов сортировки отходов может свидетельствовать о постепенном развитии системы переработки и экологической инфраструктуры в стране.

В Казахстане реализуются программы по развитию раздельного сбора и переработки отходов. В последние годы власти усиливают внимание к вопросам экологии и утилизации мусора.

Ранее стало известно, что в Астане построят завод по переработке отходов в энергию. Казахстан и Шэньчжэнь обсудили экологические проекты и запустили строительство завода по переработке отходов. 21 апреля 2026 года состоялась церемония закладки первого камня будущего объекта.