  • 27 Августа, 10:15

Алматы празднует: телебашня "Кок-Тобе" засветилась в честь победы "Кайрата"

Алматинцы празднуют победу.

Сегодня, 09:28
скриншот из видео Сегодня, 09:28
Фото: скриншот из видео

Телебашня "Кок-Тобе" в Алматы вечером засияла футбольной символикой после исторической победы клуба "Кайрат" над шотландским "Селтиком" в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, передаёт BAQ.KZ

Видео с огнями на башне опубликовано в Instagram-аккаунте алматинского клуба. На экранах телебашни появились логотипы "Кайрата", а также символика Лиги чемпионов.

Напомним, футболисты алматинского клуба одержали важнейшую победу, впервые в истории пробившись в основную сетку Лиги чемпионов. Уже 28 августа "Кайрат" узнает соперников по групповому этапу турнира.

Для болельщиков это событие стало настоящим праздником: соцсети заполнили поздравления и слова гордости за алматинский клуб.

Ранее сообщалось, что "Кайрат" заработал более €18 млн за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

 
 
 
 
 
