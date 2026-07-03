Алматы вновь стал лидером по числу тяжких преступлений
Общее число уголовных правонарушений за полгода снизилось почти на 12%, однако доля тяжких и особо тяжких преступлений продолжила расти.
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Количество зарегистрированных уголовных правонарушений в Казахстане продолжает снижаться, однако структура преступности остается тревожной. Несмотря на общее сокращение числа преступлений, тяжкие и особо тяжкие преступления уменьшаются значительно медленнее и занимают все большую долю в общей статистике, передает BAQ.KZ со ссылкой на finprom.kz.
По итогам января–июня 2026 года в стране зарегистрировано 57 тысяч уголовных правонарушений, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом число тяжких преступлений сократилось лишь на 7% – с 19,3 тысячи до 17,9 тысячи, а количество особо тяжких преступлений практически не изменилось: 643 случая против 647 годом ранее.
В результате доля тяжких преступлений выросла с 29,9% до 31,5% всех зарегистрированных уголовных правонарушений. Удельный вес особо тяжких преступлений также увеличился – с 1% до 1,1%.
Больше всего уголовных правонарушений за первые шесть месяцев года зарегистрировано в Алматы – 10,4 тысячи случаев. Далее следуют Астана (7,4 тысячи), Алматинская область (4,4 тысячи), Шымкент (3,1 тысячи) и Актюбинская область (2,7 тысячи).
Алматы также возглавил антирейтинг по количеству тяжких преступлений – 3,5 тысячи случаев. На втором месте находится Астана (2,2 тысячи), затем следуют Алматинская область, Шымкент и Карагандинская область.
По числу особо тяжких преступлений лидирует Алматинская область, где зарегистрировано 94 случая. Далее идут Алматы (66), Туркестанская область (58) и Астана (48).
Если учитывать численность населения, самый высокий уровень зарегистрированной преступности зафиксирован в Астане и Алматы – 443,9 и 441,4 случая на 100 тысяч жителей соответственно.
В то же время наименьшие показатели зарегистрированы в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской и Мангистауской областях.
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