Сколько криминальных групп выявили в Казахстане
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В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили о продолжающейся системной работе по противодействию организованной преступности.
С начала года в стране возбуждено 38 уголовных дел в отношении участников криминальных структур по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах, в том числе транснационального характера. Параллельно расследуются дела по фактам легализации имущества, добытого преступным путем.
К уголовной ответственности за различные преступления привлекаются более 160 представителей криминальной среды. Особое внимание уделяется пресечению преступлений, направленных против безопасности граждан и бизнеса. Выявлено свыше 270 фактов вымогательства, в том числе в отношении предпринимателей и в организациях образования.
По данным ведомства, в регионах страны пресечена деятельность более 30 криминальных групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Отдельное внимание уделяется ситуации в местах лишения свободы. Совместно с Комитетом уголовно-исполнительной системы зарегистрировано более 50 уголовных дел по фактам неповиновения администрации учреждений и угроз со стороны представителей криминальной среды, отбывающих наказание.
Также отмечается усиление международного сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной преступностью. По инициативе МВД в Казахстан запрещен въезд почти 500 лицам, относящимся к категории так называемых "воров в законе" и другим представителям иностранного криминалитета.
В рамках закона "О противодействии торговле людьми" выявлено более 80 преступлений. Пострадавшим оказывается социальная, правовая и психологическая помощь, обеспечивается защита их прав и интересов.
Ранее разыскиваемого лидера международной наркогруппировки доставили в Казахстан.
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