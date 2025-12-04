Курс доллара продолжает снижаться и уверенно держится ниже психологически важной отметки в 500 тенге, передает BAQ.KZ.

По данным Казахстанской фондовой биржи, по итогам торгов 4 декабря доллар подешевел до 499,65 тенге. За сутки американская валюта потеряла ещё 3,98 тенге, продолжив тенденцию стабильного укрепления тенге последних недель.

На наличном рынке снижение также ощутимо, хотя обменные пункты традиционно удерживают более высокие значения. В среднем по стране установились следующие курсы:

доллар покупают по 501–502,5 тенге и продают по 503–507 тенге;

евро — покупка 580–583 тенге, продажа 587–590 тенге;

российский рубль — покупка 6,4–6,47 тенге, продажа 6,49–6,55 тенге.

Укрепление тенге наблюдается уже несколько недель подряд и связано как с внешними факторами, включая коррекцию мирового доллара, так и с внутренними: ростом интереса нерезидентов к казахстанским активам, повышением привлекательности тенговых инструментов и стабилизацией макроэкономической ситуации.

Экономисты отмечают, что динамика последних торгов подтверждает уверенное движение курса в пользу национальной валюты, хотя дальнейшая траектория будет зависеть от глобальных финансовых условий и сезонного спроса на валюту.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк назвал причины резкого укрепления тенге.