В Вашингтоне Касым-Жомарт Токаев провёл беседу с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Глава государства назвал сотрудничество с John Deere примером успешной промышленной кооперации, которая способствует развитию современного и эффективного сельского хозяйства в Казахстане.

Президент поддержал решение компании локализовать производство техники в партнёрстве с казахстанским заводом "Агромаш". С момента запуска проекта в мае этого года собрано более 290 единиц техники, до конца года планируется выпустить ещё около 100.

В ходе визита в США было подписано Соглашение о стратегическом партнёрстве на сумму $2,5 млрд. Документ предусматривает производство не менее 3 000 единиц сельхозтехники John Deere в течение пяти лет на мощностях АО "АгромашХолдинг KZ", создание трёх сервисных центров и развитие системы обучения специалистов.

Накануне Токаев прилетел в Вашингтон для участия в саммите "Центральная Азия – США". Сегодня ожидается встреча президента с Дональдом Трампом.