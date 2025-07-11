Американский актёр Эсай Моралес, прибывший на фестиваль Comic Con, высказался о влиянии скандального фильма "Борат" на образ Казахстана в мире. По его словам, он хорошо понимает чувства казахстанцев и сам сталкивался с предвзятым отношением к своей культуре, передаёт BAQ.KZ.

На встрече с журналистами и поклонниками в Астане звезда фильмов "Миссия невыполнима" и "Ла Бамба" признался, что узнал о Казахстане именно после выхода сатирической комедии, но отметил, что понимает ту боль, которую этот образ причинил многим жителям страны.

"Я не хочу, чтобы это прозвучало тяжело, но фильмы о Борате действительно затронули больные темы. Как человек, происходящий из культуры, которую часто неправильно понимают, искажённо интерпретируют или вовсе не уважают, я очень хорошо понимаю чувства, которые испытали многие после выхода этой комедии. Я тоже идентифицирую себя с этой болью", — признался актёр.

Моралес подчеркнул, что, несмотря на негативный контекст, фильм сыграл роль в повышении узнаваемости Казахстана.

"Конечно, мне не хочется “сыпать соль на рану”, но нужно признать: фильм “Борат” сделал Казахстан невероятно узнаваемым во всём мире. Благодаря ему я тогда и узнал о вашей стране. Однако при этом я разделяю вашу обиду — я тоже родом из страны и культуры, которую не всегда правильно воспринимают. Я понимаю, каково это — когда твою идентичность превращают в повод для шутки", — отметил он.

Актёр завершил своё высказывание философской метафорой, сравнив давление и боль с процессом превращения угля в алмаз.

"Я также верю, что боль, давление и непонимание могут рождать силу — словно уголь, превращающийся в бриллиант. И, возможно, к подобным ситуациям стоит относиться с внутренней опорой и терпением", — пояснил Эсай Моралес.

Ранее Эсай Моралес в поделился своими впечатлениями о казахской кухне. Он признался, что влюбился в лагман, манты и баурсаки.