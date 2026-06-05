Американский инвестор назвал верховенство права основой доверия к Казахстану

Для международных инвесторов верховенство права является ключевым фактором при принятии решений о долгосрочных вложениях. Об этом заявил генеральный директор Cove Capital Пини Альтхаус на форуме "Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права", сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Выступая перед участниками форума, Альтхаус отметил проводимые в Казахстане реформы, направленные на укрепление государственных институтов, повышение прозрачности и создание более предсказуемой среды для граждан, бизнеса и инвесторов.

"Для международных инвесторов верховенство права – это не абстрактная юридическая концепция. Это фундамент доверия. Капитал может перемещаться быстро, технологии могут передаваться, экспертиза может импортироваться, однако долгосрочные инвестиции приходят только тогда, когда инвесторы уверены, что решения предсказуемы, права защищены, а институты работают справедливо и прозрачно", – подчеркнул он.

По словам главы инвестиционной компании, особое значение эти факторы приобретают в условиях укрепления партнерских отношений Казахстана с Соединёнными Штатами и другими западными странами.

Он отметил, что Казахстан занимает уникальное положение между Востоком и Западом, сочетая значительный человеческий капитал, богатую ресурсную базу, промышленный потенциал и растущую геополитическую значимость.

"Казахстан занимает уникальное место между Востоком и Западом. Страна обладает сильным человеческим капиталом, природными ресурсами, промышленным потенциалом и растущим геополитическим значением", – заявил Альтхаус.

По его мнению, дальнейшее укрепление верховенства права и развитие эффективных институтов остаются важнейшими условиями для привлечения иностранных инвестиций и реализации крупных международных проектов в Казахстане.

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