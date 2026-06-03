Амнистия для Перизат Кайрат и Бишимбаева? В МВД сделали заявление

В Министерстве внутренних дел Казахстана ответили на вопрос о том, может ли амнистия распространиться на фигурантов резонансных дел, в том числе блогеров и инфлюенсеров, передает корреспондент BAQ.KZ.

Официальный представитель МВД Санжар Адилов напомнил, что амнистия применяется в отношении лиц, совершивших уголовные проступки, а также преступления небольшой и средней тяжести.

"Здесь ваш вопрос, наверное, нужно будет разделить на две части. Еще раз напомню, что амнистия применяется по уголовным проступкам и преступлениям небольшой и средней тяжести. Те кейсы, о которых вы сказали, относятся к категории средней тяжести", – отметил Адилов.

По его словам, для применения амнистии по таким делам необходимо полное возмещение причиненного ущерба.

"По всем этим кейсам есть ущерб. В данном случае ущерб не возмещен, поэтому амнистия в виде освобождения от наказания, от уголовной ответственности применена не будет", – пояснил представитель МВД.

Таким образом, фигуранты подобных дел не смогут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности в рамках амнистии до полного возмещения причиненного ущерба.

Ранее в Министерстве внутренних дел обозначили свою позицию по вопросу возможного смягчения наказания за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ведомство выступило против любых послаблений для водителей, лишенных прав за такие нарушения.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, позиция МВД по данному вопросу остается неизменной.

"Позиция Министерства внутренних дел непоколебима. Любые послабления недопустимы", – заявил он на заседании Мажилиса.

В МВД подчеркнули, что нетрезвое вождение представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан и остается одной из причин дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.