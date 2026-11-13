Анатомия дропперства: как подростков и студентов втягивают в схемы обналичивания серых денег

В погоне за легкими деньгами молодежь все чаще становится звеном в криминальных цепочках по отмыванию и обналичиванию средств. В редакцию обратился бывший участник таких схем - студент одного из столичных вузов, пожелавший сохранить анонимность. О том, как выглядит вербовка изнутри, сколько платят за «аренду» банковской карты и чем заканчивается желание быстро заработать, передает корреспондент Baq.kz.

Поиск легкого заработка в Telegram-каналах и мессенджерах сегодня превратился в настоящую ловушку для молодежи. Мошенники активно используют подростков и студентов как «дропов» - подставных лиц, через банковские счета которых прогоняют похищенные у граждан деньги.

Нам удалось пообщаться с 19-летним жителем Астаны, который несколько месяцев назад сам оказался втянут в подобную схему. По его словам, все началось с обычного объявления в чате по поиску работы.

«Сказали, что это арбитраж криптовалют и P2P-обмен»

Наш собеседник рассказывает, что в тот момент ему срочно нужны были деньги на оплату съемной квартиры и закрытие мелких долгов. Вакансия «менеджера по обработке платежей» с гибким графиком выглядела спасением.

«В объявлении не было ни слова про криминал. Куратор написал в личку, объяснил, что они занимаются арбитражем трафика и криптовалютой, а из-за лимитов банков им постоянно нужны новые счета для переводов. Моя задача была предельно простой: принимать деньги на свою карту, переводить их дальше по указанным реквизитам или снимать наличку в банкомате и закидывать через терминал на другие счета. За это мне обещали 5% от каждой транзакции», - вспоминает парень.

По его словам, первые несколько дней все шло гладко. Суммы были небольшими - по 30–50 тысяч тенге. За вечер удавалось заработать 5–10 тысяч, что для студента казалось отличным результатом.

«Тебя специально прогревают. Сначала дают мелкие переводы, чтобы ты расслабился и поверил, что это обычный серый бизнес. Куратор постоянно на связи, общается вежливо, называет "братом", кидает скриншоты якобы успешных сделок. Ты начинаешь думать, что просто помогаешь людям обходить банковские комиссии», - делится он.

Точка невозврата

Ситуация резко изменилась через две недели. В один из вечеров на карту студента поступило сразу несколько крупных переводов на общую сумму более полутора миллионов тенге.

«Мне приказали срочно бежать к банкомату и обналичивать все до копейки, пока банк не заморозил счет. Я снял деньги, перевел их на указанный криптокошелек через обменник, оставил себе свои проценты. А на следующее утро мое банковское приложение оказалось заблокировано. Через три дня ко мне домой пришли оперативники», - рассказывает собеседник.

Как выяснилось позже, деньги, прошедшие через его карту, принадлежали пенсионерке из другого региона, которую телефонные аферисты убедили перевести сбережения на «безопасный счет».

Цена легких денег

Для вчерашнего студента история обернулась статусом подозреваемого по уголовному делу, многочасовыми допросами и иском о возмещении ущерба. Организаторы схемы, разумеется, мгновенно удалили переписку в мессенджере и исчезли.

«Самое страшное - ты остаешься один на один с системой. Те, кто обещал "полную безопасность и юридическую поддержку", просто чистят чат. По документам деньги пришли ко мне, снимал их в банкомате под камерами тоже я. Доказать, что ты не организатор, а просто пешка, очень тяжело. Сейчас мне приходится выплачивать ущерб потерпевшей, чтобы избежать реального срока, а кредитная история и репутация убиты на годы вперед», - признается парень.

Как работает вербовка и чем это грозит

По данным правоохранительных органов, схема привлечения молодежи отточена до мелочей. Вербовщики ищут кандидатов в студенческих пабликах, комментариях под постами о заработке и тематических группах в Telegram. Нередко в схему вовлекают через знакомых - за каждого приведенного друга дропу обещают дополнительный бонус.

Юристы и полицейские напоминают: передача своей банковской карты третьим лицам или обналичивание средств неизвестного происхождения за вознаграждение - это не «работа», а соучастие в преступлении. В зависимости от обстоятельств дела, действия дроппера могут быть квалифицированы по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК РК) или легализации денег, полученных преступным путем. Кроме уголовной ответственности, дроппер несет и гражданско-правовую: потерпевшие имеют полное право взыскать с владельца карты всю сумму неосновательного обогащения через суд.