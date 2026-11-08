Анель Ташбай заняла седьмое место в групповой велогонке на юношеской Олимпиаде
Казахстанская спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 31 минуту 19 секунд.
8 Ноября 2026, 20:54
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8 Ноября 2026, 20:548 Ноября 2026, 20:54
136Фото: НОК РК
Представительница сборной Казахстана по шоссейному велоспорту Анель Ташбай финишировала седьмой в групповой гонке на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал).
Спортсменка показала время 1 час 31 минута 19 секунд. Победу одержала представительница России Ангелина Новолодская. Серебряную медаль завоевала австралийка Элси Аппс, бронзовую — чешская велогонщица Линда Ситкова.
Примечательно, что первые 20 участниц пересекли финишную черту с одинаковым временем. Поэтому итоговое распределение мест определялось по порядку пересечения финиша.
Напомним, Геннадий Головкин встретился с казахстанскими спортсменами на Олимпиаде в Дакаре.
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