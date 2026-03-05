Турция и Азербайджан будут действовать совместно, если появится угроза безопасности двух стран. Об этом заявил турецкий эксперт по Ближнему Востоку Атылган Баяр в интервью Publika.az, сообщает BAQ.kz.

Совместная позиция Анкары и Баку

По словам эксперта, в подобных ситуациях важно не принимать поспешных решений, однако позиция Анкары и Баку остается согласованной.

«Совершенно очевидно, что если Иран предпримет какие-либо шаги, направленные против этих двух стран, Турция и Азербайджан во всех случаях будут действовать сообща», — отметил Атылган Баяр.

Инцидент в Нахчыване

Заявления прозвучали на фоне инцидента в Нахчыванской Автономной Республике. По сообщениям азербайджанской стороны, один из беспилотников упал на территорию аэропорта Нахчывана, второй — рядом со школой в селе Шакерабад.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадали два человека.

В связи с произошедшим посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

В Баку заявили, что произошедшее является нарушением норм международного права и усиливает напряженность в регионе. Азербайджан потребовал от Ирана объяснений и проведения расследования.

Реакция Турции

В Турции произошедшее назвали нарушением территориальных прав Азербайджана и призвали к дипломатическому урегулированию ситуации.

«Мы решительно осуждаем нападение на Нахчыван. Это нарушение территориальных прав Азербайджана», — говорится в комментарии турецкой стороны.

Эксперты отмечают, что напряженность в регионе усиливается и призывают к скорейшему прекращению эскалации и решению конфликта дипломатическими методами.