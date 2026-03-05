Анкара и Баку будут действовать сообща после атаки на Нахчыван
В Турции заявили, что Анкара и Баку будут действовать вместе в случае угрозы после атаки на Нахчыванскую Автономную Республику.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Турция и Азербайджан будут действовать совместно, если появится угроза безопасности двух стран. Об этом заявил турецкий эксперт по Ближнему Востоку Атылган Баяр в интервью Publika.az, сообщает BAQ.kz.
Совместная позиция Анкары и Баку
По словам эксперта, в подобных ситуациях важно не принимать поспешных решений, однако позиция Анкары и Баку остается согласованной.
«Совершенно очевидно, что если Иран предпримет какие-либо шаги, направленные против этих двух стран, Турция и Азербайджан во всех случаях будут действовать сообща», — отметил Атылган Баяр.
Инцидент в Нахчыване
Заявления прозвучали на фоне инцидента в Нахчыванской Автономной Республике. По сообщениям азербайджанской стороны, один из беспилотников упал на территорию аэропорта Нахчывана, второй — рядом со школой в селе Шакерабад.
Сообщалось, что в результате происшествия пострадали два человека.
В связи с произошедшим посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.
В Баку заявили, что произошедшее является нарушением норм международного права и усиливает напряженность в регионе. Азербайджан потребовал от Ирана объяснений и проведения расследования.
Реакция Турции
В Турции произошедшее назвали нарушением территориальных прав Азербайджана и призвали к дипломатическому урегулированию ситуации.
«Мы решительно осуждаем нападение на Нахчыван. Это нарушение территориальных прав Азербайджана», — говорится в комментарии турецкой стороны.
Эксперты отмечают, что напряженность в регионе усиливается и призывают к скорейшему прекращению эскалации и решению конфликта дипломатическими методами.
Самое читаемое
- Возле Астаны построят крупный завод по производству растительного масла
- Более 14 тысяч шымкентских матерей получат выплаты к 8 марта
- «Они видели окровавленное тело отца» — адвокат рассказал новые детали убийства в Талгаре
- США объявили о начале операции еще в одной стране
- Казахстанка описала обстановку в Дохе после закрытия воздушного пространства