Центральные улицы Анкары оформили праздничными баннерами с надписями на казахском и турецком языках в честь официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал "БОРТ №1". Визуальные элементы подчеркивают теплый приём и особое значение двусторонних отношений.

Ранее глава Казахстана прибыл в международный аэропорт Эсенбога, где его лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. У трапа был выстроен почетный караул, после чего президенты провели краткую беседу и вместе направились в столицу.

В рамках визита в Анкаре пройдут двусторонние переговоры, основной повесткой которых станет дальнейшее укрепление стратегического партнерства между двумя странами. Ключевым событием дня станет пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.