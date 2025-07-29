  • 29 Июля, 02:55

Анкара встречает Токаева: улицы города украсили баннерами в честь президента Казахстана

Главу государства в столице Турции встретили с особыми почестями.

Сегодня, 02:37
АВТОР
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БОРТ №1 Сегодня, 02:37
Сегодня, 02:37
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Фото: БОРТ №1

Центральные улицы Анкары оформили праздничными баннерами с надписями на казахском и турецком языках в честь официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал "БОРТ №1". Визуальные элементы подчеркивают теплый приём и особое значение двусторонних отношений.

Ранее глава Казахстана прибыл в международный аэропорт Эсенбога, где его лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. У трапа был выстроен почетный караул, после чего президенты провели краткую беседу и вместе направились в столицу.

В рамках визита в Анкаре пройдут двусторонние переговоры, основной повесткой которых станет дальнейшее укрепление стратегического партнерства между двумя странами. Ключевым событием дня станет пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

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