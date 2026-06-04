Анна Данилина вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Сегодня 2026, 12:02
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olympic.kz Сегодня 2026, 12:02
Сегодня 2026, 12:02
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Фото: olympic.kz

Представительница Казахстана по теннису Анна Данилина продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису. Казахстанская спортсменка вышла в полуфинал "Ролан Гаррос" в парном разряде.

В Париже Данилина выступает в дуэте с сербской теннисисткой Александрой Крунич. В четвертьфинале пара встретилась с Эллен Перес из Австралии и представительницей Нидерландов Деми Схурс.

Матч получился напряженным, особенно во втором сете, однако Данилина и Крунич сумели довести встречу до победы в двух партиях – 6:2, 7:6 (8:6).

Теперь за выход в финал турнира казахстанско-сербский дуэт сыграет против пары Суко Аояма и Энь Шуо Лян.

"Ролан Гаррос" является одним из четырех турниров Большого шлема и считается одним из самых престижных соревнований в мировом теннисе. Для Анны Данилиной выход в полуфинал стал еще одним значимым достижением на международной арене.

Напомним, в битве за четвертьфинал Анна Данилина в паре с американским теннисистом Джеймс Трэйси провела тяжёлый матч против дуэта в составе австрийца Лукас Мидлер и норвежки Ульрикке Эйкери.

Старт встречи остался за Данилиной и Трэйси - они уверенно взяли первый сет 6:1. Однако соперники сумели навязать борьбу и сравняли счёт, выиграв вторую партию 6:4. Победитель определился на чемпионском тай-брейке, где казахстанско-американский дуэт оказался точнее и собраннее - 10:8.

Матч продолжался 1 час 12 минут и стал одним из самых напряжённых для пары на турнире. Благодаря этой победе Данилина и Трэйси вышли в четвертьфинал и продолжают борьбу за титул в смешанном парном разряде.

 

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