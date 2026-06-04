Анна Данилина вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Представительница Казахстана по теннису Анна Данилина продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису. Казахстанская спортсменка вышла в полуфинал "Ролан Гаррос" в парном разряде.

В Париже Данилина выступает в дуэте с сербской теннисисткой Александрой Крунич. В четвертьфинале пара встретилась с Эллен Перес из Австралии и представительницей Нидерландов Деми Схурс.

Матч получился напряженным, особенно во втором сете, однако Данилина и Крунич сумели довести встречу до победы в двух партиях – 6:2, 7:6 (8:6).

Теперь за выход в финал турнира казахстанско-сербский дуэт сыграет против пары Суко Аояма и Энь Шуо Лян.

"Ролан Гаррос" является одним из четырех турниров Большого шлема и считается одним из самых престижных соревнований в мировом теннисе. Для Анны Данилиной выход в полуфинал стал еще одним значимым достижением на международной арене.