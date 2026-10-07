АНПЗ прокомментировал информацию об экологических нарушениях в работе

В ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АНПЗ) прокомментировали распространенную в ряде СМИ информацию о результатах внеплановой проверки Департамента экологии по Атырауской области.

В публикациях утверждается, что по отдельным технологическим печам установок ЭЛОУ-АТ-2, ЭЛОУ-АВТ-3 на предприятии не проведены расчеты выбросов и не определены нормативы допустимых выбросов (НДВ).



Данный вывод АНПЗ считает необоснованным и не соответствующим фактическому содержанию расчетов, выполненных в составе проекта НДВ. АНПЗ располагает соответствующими нормативными расчетами выбросов, выполненными в рамках действующего экологического разрешения на воздействие, выданным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, – говорится в сообщении.

Отмечено, что при разработке проекта нормативов допустимых выбросов для технологических печей ЭЛОУ-АТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-3 выполнены расчеты выбросов от сжигания топливного газа, природного газа и печного топлива. Таким образом, нормативы по указанным источникам установлены согласно утвержденным методикам РК.



АНПЗ готово предоставить уполномоченным государственным органам всю необходимую техническую и проектную документацию, подтверждающую наличие соответствующих расчетов и нормативных материалов. В части мероприятий при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) ТОО «АНПЗ» при получении соответствующего уведомления о наступлении НМУ выполняет мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в соответствии с утвержденным Планом. План предусматривает конкретные меры по снижению выбросов, – подчеркнули в АНПЗ.

В сообщении также даются пояснения о сжигании более 100 тонн газа. Отмечается, что в направление газа на факельную установку предусмотрено технологическим процессом и применяется, в том числе, при возникновении сбоев в работе технологических установок. Факельная система обеспечивает безопасное сжигание газа при таких режимах и является предусмотренным проектом элементом системы промышленной безопасности.

Ранее сообщалось, что Департамент экологии по Атырауской области провел внеплановую проверку ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Основанием стали многочисленные обращения жителей, связанные с качеством атмосферного воздуха.По итогам проверки специалисты выявили ряд нарушений экологических требований.

На Атырауском НПЗ выявили нарушения экологических требований: более 100 тонн газа сожжено на факеле

На Атырауском НПЗ выявили нарушения экологических требований: более 100 тонн газа сожжено на факеле