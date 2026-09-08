Атырауский НПЗ проверят после жалоб жителей на едкий запах

В Атырау после жалоб жителей на качество воздуха специалисты зафиксировали превышение гигиенических нормативов по нескольким загрязняющим веществам. Сейчас готовится комплексная проверка Атырауского нефтеперерабатывающего завода, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, 1-2 сентября специалисты провели мониторинг атмосферного воздуха в микрорайонах Өркен, Балыкши, Нурсая и Самал.

Всего было отобрано и исследовано 108 проб. На тот момент превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили.

После обращений жителей через службу «109» 5 сентября специалисты провели дополнительные замеры на нескольких участках города, в том числе в Химпоселке, районе парка Победы, Самале, Нурсае, Ақшағале, а также на территории поста «Пропарка», принадлежащего Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу.

Проверялись показатели сероводорода, диоксида серы, углеводородов и оксида углерода. В 126 отобранных пробах превышений также не выявили.

Однако ситуация изменилась после ночных замеров с 5 на 6 сентября и с 6 на 7 сентября.

«В пробах атмосферного воздуха, отобранных в селитебной зоне города в районе станции контроля качества воздуха «Восток», а также в микрорайонах Химпоселок и Привокзальный, выявлены превышения гигиенических нормативов по изопропилбензолу, диэтилбензолу и оксиду углерода в несколько раз», – сообщили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что в период проведения замеров ветер дул с южного и юго-западного направления. В этом направлении расположен Атырауский нефтеперерабатывающий завод.

Сейчас по поручению акима области ведётся работа по назначению комплексной проверки ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» с привлечением независимых экспертов.

Ранее сообщалось, что жители Атырау несколько ночей подряд жаловались на резкий неприятный запах, головные боли и ухудшение самочувствия. После обращений горожан специалисты провели замеры атмосферного воздуха, по результатам которых было выявлено превышение допустимых концентраций ряда загрязняющих веществ.

Департамент экологии Атырауской области подтвердил факт превышения предельно допустимых концентраций.