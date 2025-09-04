В кулуарах Сената Парламента РК заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что апелляционная жалоба по делу Перизат Кайрат пока не поступала, передаёт BAQ.KZ.

"Мы отслеживаем ситуацию. На сегодняшний день никаких изменений нет. Как только будет подана соответствующая апелляционная жалоба, я думаю, вы об этом узнаете", — сказал заместитель председателя АФМ.

Елемесов уточнил, что ситуация находится под контролем агентства. По его словам, ведомство внимательно следит за ходом процесса и будет информировать общественность о дальнейшем развитии событий.

Напомним, 25 июля 2025 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаеву виновными в хищении средств, собранных под видом благотворительности.

Перизат Кайрат получила 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, лишением государственной награды "Шапагат" и запретом заниматься благотворительной деятельностью в течение 10 лет. Её мать приговорена к 7 годам лишения свободы и такому же запрету, в зале суда она была взята под стражу.

По решению суда, в доход государства конфискованы следующие объекты: частный дом в элитном коттеджном посёлке Vela Village, квартиры и машиноместа в Highvill Ishim Gold, Akbulak Riviera, Sensata Plaza и Көк Жайлау, четыре автомобиля премиум-класса — Mercedes-Benz S450, Lexus LX 600, Mercedes-Benz EQE 500 4Matic и Haval H6 GT, 100% доля в уставном капитале ТОО Rebel Flowers, более 97 миллионов тенге наличными и 22 тысячи долларов США. Всё имущество признано приобретённым на средства, полученные преступным путём.