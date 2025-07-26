BAQ.KZ публикует итог дела, которое стало шоком для всей страны. Обвинения в хищении более 3,5 млрд тенге, премиальная недвижимость, гонорар Ивану Дорну и десятки обманутых казахстанцев — хронология от начала до приговора.

Суд Астаны поставил точку в громком уголовном деле в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. 25 июля 2025 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны признал обеих женщин виновными в хищении средств, собранных под видом благотворительности, и вынес приговор, который моментально вызвал широкий общественный резонанс.

Перизат Кайрат приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, лишением государственной награды "Шапагат" и правом заниматься благотворительной деятельностью сроком на 10 лет. Её мать, Гайни Алашбаева, признана виновной в соучастии и приговорена к 7 годам лишения свободы. В зале суда она была взята под стражу. Ей также запрещено в течение 10 лет заниматься любой деятельностью, связанной с пожертвованиями.

В материалах дела — более 90 томов. По версии следствия, с 2021 по 2024 год Перизат Кайрат организовала сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков, малоимущим семьям, а позже — жителям сектора Газа.

Через популярные социальные сети, Telegram-каналы и посты в Instagram она выстраивала образ активного волонтёра, который ведёт гуманитарные миссии и собирает помощь по всей стране.

Однако, как было доказано в суде, большая часть собранных средств не доходила до адресатов. Схема включала переводы денег на счета индивидуальных предпринимателей, фиктивные договоры подряда и обналичивание средств через аффилированных лиц. В деле упоминается более 20 ИП, а также фирмы, зарегистрированные на подставных лиц.

По данным прокуратуры, общий объём пожертвований, прошедших через счета Кайрат и её матери, составил более 3,5 миллиарда тенге. Ущерб потерпевшим суд признал в размере 1 миллиарда 582 миллионов тенге, которые теперь Кайрат и Алашбаева обязаны возместить солидарно в пользу 51 пострадавшего.

Кроме того, согласно статье 172 УПК РК, у них есть один месяц на добровольное исполнение решения. По истечении этого срока взыскание будет произведено в принудительном порядке.

Самыми громкими стали три эпизода: сборы на помощь Газе, паводкам и детям с ДЦП.

В случае с Газой, к примеру, потерпевший Олжас Садык сообщил, что лично передал Кайрат 83 миллиона тенге и сопровождал её в Абу-Даби, надеясь получить отчёт о доставке помощи жителям сектора Газа. Но, как он заявил в суде, "ни прозрачности, ни отчётности так и не было".

Аналогично и в случае паводков: десятки потерпевших переводили деньги, веря, что они направятся на приобретение тёплой одежды, еды и техники для пострадавших.

Однако, как установило следствие, из 620 миллионов тенге, которые безвозмездно перевёл Kaspi Bank на счёт благотворительного объединения Кайрат, практически ничего не было направлено нуждающимся.

Представитель банка Айдар Ксенбаев в суде заявил:

"Все обстоятельства установлены. Вина подсудимых доказана полностью — материалами дела, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей и потерпевших".

Kaspi Bank предъявил гражданский иск на всю сумму ущерба и потребовал конфискованное имущество передать в счёт компенсации.

По решению суда, в доход государства конфискованы следующие объекты: частный дом в элитном коттеджном посёлке Vela Village, квартиры и машиноместа в Highvill Ishim Gold, Akbulak Riviera, Sensata Plaza и Көк Жайлау, четыре автомобиля премиум-класса — Mercedes-Benz S450, Lexus LX 600, Mercedes-Benz EQE 500 4Matic и Haval H6 GT, 100% доля в уставном капитале ТОО Rebel Flowers, более 97 миллионов тенге наличными и 22 тысячи долларов США. Всё имущество признано приобретённым на средства, полученные преступным путём.

Отдельного внимания заслуживает эпизод с попыткой организовать фестиваль с участием украинского артиста Ивана Дорна. В ходе следствия выяснилось, что на имя Перизат Кайрат был выставлен инвойс на сумму 9 тысяч евро. Средства были переведены, но фестиваль так и не состоялся. Суд установил, что это мероприятие использовалось как прикрытие для вывода средств.

Также в деле фигурирует переписка Перизат Кайрат с сотрудником Kaspi Bank, в которой она, по версии обвинения, пыталась оказать давление на банк с целью разблокировки счетов, используя благотворительную риторику.

Гособвинение на прениях заявило, что преступление было совершено по предварительному сговору, в составе группы лиц, в особо крупном размере. Прокурор Мадина Оразалина подчеркнула, что смягчающих обстоятельств не установлено, и запрашивала 10 лет колонии для Кайрат и 8 лет для Алашбаевой.

Суд в целом удовлетворил запрос. Тем не менее, представители потерпевших просили учесть состояние здоровья Гайни Алашбаевой. Олжас Садык отметил:

"Прошу поддержать требования прокурора, но Алашбаеву — если возможно — оставить под домашним арестом. Мне её жаль, у неё проблемы со здоровьем".

Судья Сабыржан Каримов, зачитывая приговор, заявил, что вина подсудимых полностью подтверждена собранными доказательствами. Он отметил, что Кайрат сознательно манипулировала общественным доверием, используя страдающих детей, бедствующих семей и международных гуманитарных кризисов как ширму для масштабных хищений:

"Подсудимая Кайрат создала виртуальный образ благотворителя, который эксплуатировала в целях личного обогащения. Это подорвало доверие общества к институтам гражданской поддержки".

После оглашения приговора адвокат Перизат Кайрат Асланбек Даулетияров заявил, что защита считает приговор незаконным и готовит апелляционную жалобу.

Он подчеркнул, что Перизат Кайрат по-прежнему отрицает вину и считает, что не справилась с организацией, но не имела умысла на хищение:

"Она действительно собирала помощь, но не смогла выстроить отчётность. Мы будем обжаловать приговор в полном объёме".

Также известно, что Перизат Кайрат не имеет высшего образования. В материалах дела имеются документы о её зачислении в колледж искусств Мангистауской области по специальности "хоровое дирижирование", однако диплома в деле нет.

Дело Кайрат стало прецедентным в правовой практике Казахстана. Это первый случай, когда обвинения в мошенничестве под видом благотворительности были доказаны в таких масштабах.

Как ранее сообщал BAQ.KZ, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге под предлогом благотворительности. Согласно материалам следствия, с 2021 по 2024 год подсудимые организовали масштабный сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и населению Палестины. Однако большая часть средств, по версии прокуратуры, пошла на покупку элитных автомобилей, квартир, люксовых товаров и отдых в дорогих отелях.

Ранее гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для Гайни Алашбаевой, а также конфискацию всего имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.