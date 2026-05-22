Апелляцию по делу Санжара Бокаева отклонили в Алматы
По словам адвоката, суд оставил в силе постановление следственного суда
Алматинский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты по делу Санжар Бокаев. Об этом сообщил адвокат Радмир Утепов в видеообращении, опубликованном в соцсети, передает BAQ.KZ.
По словам адвоката, суд оставил в силе постановление следственного суда о продлении ареста Бокаева.
"21 мая 2026 года Алматинский городской суд оставил нашу апелляционную жалобу без удовлетворения. Суд оставил постановление следственного суда касательно продления ареста нашего подзащитного Букаева Санджара Умаровича в силе", – заявил Радмир Утепов.
В чем подозревают Бокаева
Напомним, Санжар Бокаев был задержан в Алматы 18 марта 2026 года в рамках расследования уголовного дела.
По данным следствия, он подозревается в распространении ложной информации для формирования негативного общественного мнения.
Следствие утверждает, что Бокаев публиковал в социальных сетях видеоматериалы о якобы незаконной вырубке деревьев в общественных парковых зонах и кражах на строительных объектах.
Кроме того, по версии правоохранительных органов, он мог организовать и финансировать эти действия, привлекая людей за денежное вознаграждение.
Также Бокаев проходит подозреваемым по делу о мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере.
Что заявляли в Генпрокуратуре
2 апреля на брифинге в Сенате заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов сообщил, что Бокаев подозревается в хищении денежных средств и организации незаконной вырубки деревьев.
"Он подозревается в совершении преступлений – хищении денежных средств в крупном размере путем мошенничества и организации незаконной вырубки деревьев", – заявил Утегенов.
По его словам, предполагаемые правонарушения могли быть совершены в период работы Бокаева в национальной компании.
Кто такой Санжар Бокаев
Санжар Бокаев известен как казахстанский общественный деятель, экономист и блогер. Он активно комментировал в социальных сетях общественно-политические и экономические темы, а также вопросы городской среды и экологии.
