Апелляцию по делу Санжара Бокаева отклонили в Алматы

Алматинский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты по делу Санжар Бокаев. Об этом сообщил адвокат Радмир Утепов в видеообращении, опубликованном в соцсети, передает BAQ.KZ.

По словам адвоката, суд оставил в силе постановление следственного суда о продлении ареста Бокаева.

"21 мая 2026 года Алматинский городской суд оставил нашу апелляционную жалобу без удовлетворения. Суд оставил постановление следственного суда касательно продления ареста нашего подзащитного Букаева Санджара Умаровича в силе", – заявил Радмир Утепов.

В чем подозревают Бокаева

Напомним, Санжар Бокаев был задержан в Алматы 18 марта 2026 года в рамках расследования уголовного дела.

По данным следствия, он подозревается в распространении ложной информации для формирования негативного общественного мнения.

Следствие утверждает, что Бокаев публиковал в социальных сетях видеоматериалы о якобы незаконной вырубке деревьев в общественных парковых зонах и кражах на строительных объектах.

Кроме того, по версии правоохранительных органов, он мог организовать и финансировать эти действия, привлекая людей за денежное вознаграждение.

Также Бокаев проходит подозреваемым по делу о мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере.

Что заявляли в Генпрокуратуре

2 апреля на брифинге в Сенате заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов сообщил, что Бокаев подозревается в хищении денежных средств и организации незаконной вырубки деревьев.

"Он подозревается в совершении преступлений – хищении денежных средств в крупном размере путем мошенничества и организации незаконной вырубки деревьев", – заявил Утегенов.

По его словам, предполагаемые правонарушения могли быть совершены в период работы Бокаева в национальной компании.

Кто такой Санжар Бокаев

Санжар Бокаев известен как казахстанский общественный деятель, экономист и блогер. Он активно комментировал в социальных сетях общественно-политические и экономические темы, а также вопросы городской среды и экологии.