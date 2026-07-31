Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги отметил яркое выступление нападающего сборной Казахстана Дастана Сатпаева за «Челси» в рамках предсезонного турне, передает BAQ.KZ.

Пресс-служба АПЛ посвятила 17-летнему казахстанскому футболисту отдельную публикацию. Особое внимание было уделено его быстрому голу в товарищеской встрече с австралийским клубом «Вестерн Сидней Уондерерс», а также впечатлению, которое молодой форвард произвёл на главного тренера лондонской команды Хаби Алонсо.

«Впечатляющий» Сатпаев сразу заявил о себе

Дастан Сатпаев ярко проявляет себя во время предсезонного турне «Челси». Видео с его голом в ворота «Вестерн Сидней Уондерерс», опубликованное в Instagram лондонского клуба, набрало почти миллион отметок «Нравится».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

17-летний нападающий, уже ставший звездой у себя на родине в Казахстане, получил разрешение от алматинского «Кайрата» присоединиться этим летом к команде Хаби Алонсо – в преддверии его запланированного перехода в «Челси».

Во вторник Сатпаев вывел свою будущую команду вперед уже на седьмой минуте захватывающего предсезонного матча в Австралии, в котором «Челси» победил «Уондерерс» со счетом 6:4.

Сатпаев уже провел девять матчей за национальную сборную и может стать первым казахстанским футболистом, сыгравшим в Английской Премьер-лиге. При этом в «Челси» все еще размышляют над дальнейшим планом его развития.

«Нам еще предстоит принять решения», – сказал главный тренер Хаби Алонсо о юном таланте, которого сравнивают с легендой Премьер-лиги Серхио Агуэро. Аргентинец забил 184 гола в чемпионате Англии за «Манчестер Сити». «Он представляет большую угрозу с мячом, продолжил Алонсо. Он хорошо врывается во внутренние зоны и может эффективно действовать в роли нападающего, смещаясь с фланга. Он действительно силен, очень быстр и произвел на меня большое впечатление», - пишет пресс-служба АПЛ.

Спортивный менеджер Саймон Чедвик рассказал о будущем Сатпаева в «Челси». Он отметил, что у команды есть связанный клуб во Франции — «Страсбур», и молодые игроки, подписывающие контракт с «Челси», нередко проводят некоторое время именно там.